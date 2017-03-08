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熱門： 背囊友特首選戰麥當勞捐骨髓敬言仁基金

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﻿放低背囊片熱議 馬時亨：冀乘客互諒

2017-03-08 列印
■逾一萬五千名員工加薪約百分之三。
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        麥當勞明日起推出全新服務模式「Experience of the Future」，人手需求大增。麥當勞香港董事總經理黎韋詩昨表示，會因應新增的送餐服務，在年底增聘五百人，而今年計劃增開約十間分店，將增聘約一萬人。

　　黎韋詩表示，因應新服務模式，現時有一隊二百七十五人的顧客服務團隊駐分店，年底會額外增聘五百名顧客服務員。

　　她又指，近日內地中信集團聯同凱雷資本收購香港麥當勞業務，新投資者大力支持本港業務繼續推新服務，投資更多，今年麥當勞會增開八至十間分店，計及人手流失，全年將增聘八千至一萬人。

　　下月起麥當勞為逾一萬五千名員工加薪約百分之三至四。她續指，因年初已加價，暫未有加價計劃。
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