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﻿稱背囊客為「孭嘢人」 港鐵惹眾怒

2017-03-08 列印
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        港鐵車廂人多擠逼，港鐵早前在facebook上載短片，呼籲乘客進入車廂後放低背囊，以減少與其他乘客碰撞。港鐵主席馬時亨指，短片原意是希望乘客互相體諒，令車廂不要過份擠逼。不過有網民認為港鐵針對背囊客，更號召網民下周日發起齊做「孭嘢人」行動抗議。

        港鐵上周四在facebook專頁上載短片，將背囊客稱為「孭嘢人」（見圖），更表明「乘客最怕碰上佢哋」，因背囊容易碰接到其他乘客，故建議乘客進入車廂後應放低背囊，減少碰撞機會。 港鐵主席馬時亨昨亦解釋指，短片原意是希望乘客互相體諒，令車廂不要過份擠逼，出發點是希望乘客能有更舒服的旅程，並非要令市民不開心。不過有網民卻認為港鐵「大細超」，北區水貨客關注組召集人梁金成稱更在網上發起「齊來做個港鐵孭嘢人」行動，號召網民下周日齊齊孭背囊，由旺角搭港鐵到尖沙咀，作無聲抗議。
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