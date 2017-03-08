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﻿楊潔篪：堅決反對港獨 重提對特首四個標準

2017-03-08 列印
■楊潔篪（中）昨出席港區人大代表小組會議。
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　　身兼中央港澳工作協調小組副組長的國務委員楊潔篪，在北京出席港區人大代表小組會議發言時指，堅決反對「港獨」。

  楊潔篪重申中央對下任特首的四個標準，期間未提及任何候選人。

　　港區人大代表團副團長馬逢國會後引述楊潔篪指，香港在國家支持下獲很好的發展，作為中國人應該自豪和主動維護國家主權、安全和發展利益，維護尊嚴乃責無旁貸，並鼓勵香港積極參與五月在內地舉行的一帶一路論壇。

　　對於特首選舉，楊潔篪提及希望選出愛國愛港、中央信任、有很強管治能力和市民擁護的行政長官，其間未提及任何候選人。
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