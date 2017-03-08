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﻿「精英」享醫療訓練支援

2017-03-08 列印
        香港體育學院現時透過不同項目支援精英運動員，當中精英訓練資助為全職和兼職精英運動員提供直接財政資助，實際資助金額視乎個人成績而定，他們並享有醫療保健服務，以及體院的訓練及比賽支援，包括使用訓練設施。

  根據資助計劃，精英體育項目的運動員按表現被編為不同等級，最高為「精英甲+級」，「牛下女車神」李慧詩及男車手張敬樂均屬於此類別。據報道，李慧詩每月獲資助逾三萬元，而次一級的「精英甲級」，每月資助額約二萬五千元。按體院網頁資料，目前精英訓練資助涵蓋二十七個運動項目，包括空手道。

為全職兼職提供財政資助

  計劃註明，若運動員退隊、表現未如理想，體院會因應教練及體育總會之建議，暫緩或停止發放部份或全數撥款，或要求運動員退回已發放的撥款。
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