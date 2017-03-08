﻿貨車瀉沐浴露 公路滑溜溜

荃灣昨日發生貨車疑載貨不穩跌出一批沐浴露在路面事故，一輛中型貨車駛至屯門公路時，車尾貨斗十箱沐浴露跌出，散在三條行車線上，大部份被尾隨的車輛輾爛，令路面濕滑隨時發生跣胎意外，警方事後到場一度封閉行車線清理。



昨午十二時許，一名七十歲姓周司機，駕駛一輛載有大批貨物開篷中型貨車。貨車沿屯門公路向屯門駛至麗城花園對開時，車尾有十箱沐浴露疑因載貨不穩跌出路面，散在其中三條行車線上。



司機發覺跌出貨物停車，但大部份沐浴露已被後尾隨車輛撞及輾過而損毀，路面因而散佈濕滑的沐浴露。有司機恐路面濕滑釀車禍而報警，警員到場一度封閉部份行車線，將損毀沐浴露移至路邊，然後召有關人員清理。



事件中無發生意外及無人受傷，肇事貨車司機在現場協助調查，警員現仍調查事件中司機是否涉及載貨不穩。