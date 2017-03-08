今天是三八婦女節，過去數十年來，香港女性教育程度大大提高，工作機會大增，從事專業或晉身高級管理層人數也有增無減，參政所取得的成就亦有目共睹。女性地位雖不斷提高，但近年社會上有人對三十歲以上仍獨身的女性加上負面標籤，更有傳媒故意塑造所謂的「剩女」，加以挖苦，這種成見，與社會發展背道而馳，有需要打破，還女士們一個公道。 近年有傳媒推出多個「剩女」真人秀，亦有傳媒使用「敗犬」、「沒女」等標籤女性，意指到了一定年紀還未出嫁的女性，尖酸刻薄，成為男性嘲笑女性的潮語。其實，把三十歲出頭的女性界定為「剩女」、「敗女」，既無視現實環境，亦毫無道理。 昔日女性入讀大學的機會較低，很多女性在十...

2017-03-08