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日報新聞 > 港聞

﻿古廟學精 錢箱裝四鎖警鐘保不失

2017-03-08 列印
■古廟香油錢箱裝有四個鎖頭。
■閉路電視拍下賊人偷錢一刻。
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　　有近五十年歷史的葵涌福德古廟，昨發生兩個月內第二宗香油錢箱被爆竊案，幸古廟負責人吸取教訓，香油錢箱加裝有警鐘及共有四個鎖頭，賊人無功而逃。

　　現場為石排街福德古廟，昨晨十時許，一名義工返回古廟發現香油箱警鐘大鳴，士多房另一警鐘的電線遭剪斷，心知不妙報警。警員到場調查，發現香油箱有被撬痕迹，但因裝有四把鎖，賊人撬毀鎖頭時觸動警鐘，撬毀三個鎖頭後，恐時間不足不敢久留，事敗逃去。負責人點算後，證實沒有損失，警員事後翻看閉路電視追緝賊人歸案。據負責人稱，福德古廟已有近五十年歷史，今年一月初古廟被爆竊後加強防盜，在香油箱加裝四個鎖頭及警鐘，結果發揮作用。
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