﻿何沛謙： 審議植入式廣告投訴公正

無線去年在台慶環節植入「炸雞」廣告，被通訊局罰款十五萬元，更有批評指台慶環節亦曾安排藝人食薄餅卻未被罰款，斥通訊局「歧視炸雞」。通訊局主席何沛謙發表評論文章，指有關批評是否合理自有公論，又稱正就植入式廣告進行全港式問卷調查，今年第三季完成。



何沛謙回應「歧視炸雞」的批評，強調局方一直以來都按照相關規定和每宗投訴個案的內容，客觀及一致地作出審議，而由於每宗個案的具體情況不同、表達手法各異，故此出現不同的裁決，實屬正常。



他又指，坊間存在誤解以為通訊局對植入式廣告的規管落後於其他地區，過於嚴緊，且執法標準不一，但現時本港規管植入式廣告的基本原則與海外主要地區大致相若。他透露，局方上月展開全港性的問卷調查，待今年第三季完成後，會審視有關研究及調查的結果，考慮規管植入式廣告的未來路向。