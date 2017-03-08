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﻿擺放物件起爭執 外傭涉襲少主被捕

2017-03-08 列印
　　北角昨發生懷疑虐兒案，一名十歲女童因擺放物件問題與女傭發生爭執期間，女傭疑襲擊女少主將其推倒地上撞傷頭。男戶主得悉報警，警員調查後拘捕涉案女傭。

        現場為繼園街二十號一單位，一名十歲姓黃女童，前晚疑不滿三十七歲外籍女傭，將寓所內物件隨處擺放薄責時，兩人各執一詞起爭執。其間有人疑一怒之下將女少主推倒地上，頭部撼牀受傷。

　　昨凌晨一時，女童向返家三十七歲父親投訴，其後報警。警方接報到場，召救護車將女童送院驗傷，調查後以涉嫌虐兒將女傭拘捕及帶署，案件現交東區警區刑事調查隊第二隊跟進。
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