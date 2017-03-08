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﻿中大破解鼻咽癌基因組圖譜

2017-03-08 列印
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        鼻咽癌是本港常見癌症，中大醫學院最新研究成功破解鼻咽癌全基因組圖譜，發現四成患者細胞內負責調節發炎機制的「NF-κB通道」，出現多種蛋白基因突變，被啟動後令癌細胞持續生長，學院正透過研究與英國大學合作研發新標靶藥。

        鼻咽癌患者大多感染EB病毒（Epstein-Barr Virus），由於缺乏早期病徵，約七成患者確診時已屆晚期。

  中大醫學院研究人員在一五至一六年間，分析逾一百名感染EB病毒的鼻咽癌患者腫瘤樣本，發現四成患者細胞內負責調節發炎機制「NF-κB通道」，出現多種蛋白基因突變，失去原有的調節功能，「通道」被啟動有利癌細胞生長。

　　中大醫學院病理解剖及細胞學系教授羅國煒指，醫生未來可透過相關基因數據，評估病人情況並進行特定治療，並透露學院正跟英國的大學研發相關抑制性藥物，希望一至兩年內完成動物實驗。
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