﻿涉非法吸取10億存款案 《成報》老闆谷卓恒 遭國際刑警全球通緝

涉嫌與內地網絡融資平台「美貸網」巨額非法吸取存款案有關的《成報》老闆谷卓恒，遭深圳公安通緝多時後，近日國際刑警正式發出紅色通緝令，對其作全球範圍追捕，谷一旦在外國落網，將被引渡返回中國受審，而目前其在內地的資產，已全數被執法當局凍結。



《成報》老闆谷卓恒牽涉網絡融資平台「美貸網」非法吸收公眾存款案，前年五月二十七日被深圳市羅湖區人民檢察院批准逮捕後，深圳公安向國家公安部求助，要求在全球範圍作出通緝，近日終獲突破性發展，國際刑警已正式對谷卓恒發出紅色通緝令。



據悉，紅色通緝令是國際刑警組織成員國要求他國協助偵查犯罪時發放的最高級別緊急通緝令，有效期五年，可續期，直至緝拿歸案為止。換言之，有參與國際刑警的外國警方，有責任拘捕谷，並將其引渡返回中國受審。



另涉非法佔有土地



「美貸網」案件早在去年五月十三日，已有第一批疑犯在深圳市羅湖區人民法院受審，「美貸網」董事長助理王雪華和法定代表人郝建國，均被判處有期徒刑七年，兩人其後分別提出上訴，深圳市中級人民法院經審理後，於去年九月十八日駁回上訴，並維持原判。



深圳市中級人民法院判決書透露，谷在二○一二年七月，與郝建國在深圳羅湖區成立深圳市鼎和資產管理有限公司及深圳美貸電子商務有限公司，通過互聯網設立「美貸網」融資平台、信達財富和中融資本「P2P」融資平台，以百分之十至二十的年利率吸收公眾存款，所有款項存入其妻子沈威的私人銀行帳戶。該公司在二○一四年十一月「爆煲」，投資者無法取回資金，涉及苦主三百五十人，累計涉案金額達九點六億元人民幣，未提取款項四點七億元人民幣，有關款項已被當局查封。



另外，消息人士稱，谷卓恒在二○一三年涉嫌以不當手段，佔有深圳坪山一幅十七萬平方米、市值約三十億元人民幣的地皮，有關地皮已被執法人員查封，另谷持有的廣東韶關市新豐縣阿里山味公司股權，今年一月底也被當局悉數凍結。



頭版刊「黑幕」 稱被政治迫害



谷在二○一四年入主《成報》，近期不斷以評論員漢江泄的名義，在頭版刊登大量有關中央領導人和香港政府高官「黑幕」的分析評論，有揣測指谷卓恒因為涉嫌犯案離開內地，可能刻意大量「揭發黑幕」，以營造自己遭受政治迫害，惟目前難判定其動機是否要求外國政治庇護。