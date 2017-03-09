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﻿【暖度春寒】10大打好個底抗感冒湯水

2017-03-09 列印
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　　踏入三月，天氣反反覆覆，昨日廿餘度，今日又回落到十多度，令人無所適從。中醫爸爸古鎧綸醫師說，預防感冒有三寶，除了穿著上做好防風措施、找中醫根據體質開玉屏風散服用外，要多吃袪濕的食療。古醫師及Blogger Sammy Says 推介多款食療湯水，打好個底就唔怕感冒啦！請登入http://bit.ly/2mkbxMW



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