﻿評林鄭新理財哲學 鬍鬚：睇唔到新意

特首選舉進入白熱化階段，候選人曾俊華及胡國興昨晚出席資訊科技界舉辦的選舉論壇，分別接受業界質詢，林鄭月娥則未有出席。曾俊華被問及對林鄭月娥提出的新理財哲學有何看法時，直言「睇唔到有咩新意」，又自言從事金融商貿二十載，有把握在決策時能較精準；胡國興則稱若能當選，歡迎曾俊華加入其管治團隊。本報記者



曾俊華與胡國興昨在論壇上未有正面交鋒，只先後接受業界質詢。曾俊華被問及是否期望與胡國興及林鄭月娥同場辯論時，他笑言「唔係特別期望」、「無咩好傾」。至於對林鄭政綱提出理財新哲學的評價，他指「睇唔到有咩新意」，又自言從事金融商貿二十年，有把握在這方面的決策能較精準。



台下有人向曾俊華提問指現屆政府經常使用「語言偽術」，各部門互相推卸，如他當選會如何改善。他回應指「大家知道我非能言善辯，講嘢口窒窒」，又稱對自己來說「語言偽術的難度高」，不習慣「交波畀人」。



「語言偽術難度高」



另一候選人胡國興被問到會如何挑選班子，他稱「不會用人唯親、只會用人唯才」，又指歡迎曾俊華加入其管治團隊，但不會邀請林鄭，「佢都唔嚟，點請？」他又說，希望現屆有能力的官員繼續留下，沒能力的會叫他們離開。



胡官：會用人唯才



胡續指，特首「唔係一份工，而係一份使命」，願意擔任香港及中央之間的橋梁，又明言自己有八成機會勝出。論壇期間，有選委問及如何幫助「Tech startup」，他指，自己不知道何謂「Tech startup」，要向資訊科技界人士請教。



另外，港澳辦主任王光亞指，中央關注特首選舉是情理之中、無可厚非，亦是職責所在，中央希望能依法、依規選出符合中央要求的人選，又重申中央對特首的四項標準沒變。