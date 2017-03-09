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﻿一連七日嚴打違泊 針對巴士站黑點

2017-03-09 列印
■警方一連七日展開全港反違泊行動。
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　　多名巴士車長上月發起「依法禮貌埋站活動」，抗議警方容許車輛胡亂在巴士站停泊或上落客。警方今日起一連七日展開全港反違泊行動，針對打擊多個巴士站違泊黑點，以及車輛佔用旅遊巴泊位等情況。行動中如發現車輛違規，將不予事前警告即時檢控。

　　警方交通總部（行政）警司葉小明指，為期一星期的全港反違泊行動，警方一旦發現違規情況，將不作事前警告作出檢控，必要時更會將涉事車輛拖走，又指巴士公司及工會早前列明約五十個巴士站違泊黑點，前線人員會在有關地點加強執法。

　　旅遊區之一的尖沙咀區，區內供旅遊巴使用的咪錶泊位不時被其他車輛霸佔。尖沙咀分區行政及支援小隊指揮官邱潔晶指，警方會針對有關情況加強執法，亦會在廣東道、加連威老道、麼地道、金馬倫道及金馬倫里等交通阻塞黑點，貼上中英版本「只准旅遊巴停泊」的黃色標貼。

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