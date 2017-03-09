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﻿美股中段跌15點

2017-03-09 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二○九○八點，跌十五點；納指則報五八四六點，升十二點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十三點一四港元，跌零點○一港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點二九港元，跌零點○一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百零八點九美元，跌七點二美元；紐約期油則報每桶五十一點三六美元，跌一點七八美元。
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