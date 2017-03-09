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﻿兩私家車離奇遭縱火

2017-03-09 列印
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　　兩輛同屬一名車主的私家車，昨凌晨三時許，停泊在八鄉吉慶圍錦豐花園對開路邊期間，被歹徒縱火，消防救熄火警，無人受傷，發現有易燃液氣味，交警方列縱火調查。

　　被縱火的兩輛車，同屬一名任職保險業的姓吳車主(四十九歲)，他事後大感無奈，並稱租住錦豐花園一個單位兩年多，原把兩輛車泊在較遠位置，去年尾常被警方抄牌，遂將車改泊屋苑門口附近。他表示火警前遛狗時未見有異樣，不明原因，現在正考慮搬家。警方事後尋找閉路電視追緝歹徒及調查其動機。
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