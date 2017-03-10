﻿有線蝕足九年賣不成 九倉閂水喉

近九年連續錄得虧損的有線寬頻，近期多次傳出賣盤消息，母公司九龍倉集團，昨天公佈未能與潛在買家達成協議，決定「閂水喉」，除現行資金承擔，包括去年底協議提供的最多四億元融資外，將不再提供新資金。旗下收費的有線電視牌照，將於五月底屆滿，未知會否接受十二年長新牌；免費的奇妙電視能否如期五月開台，頓成疑問。



有線寬頻昨午突然停牌，九倉集團在全年業績發佈會宣佈，與潛在買家商討全面終止，未達成出售協議。去年初九倉就其於通訊、媒體及娛樂業務的投資展開評估，結論是全面撤出業務，當中九倉電訊的全部股權已於去年十一月以九十五億元售出。有關業務剩下有線寬頻。



九倉主席吳天海解釋，有線寬頻過去八至九年均錄虧損，中短期轉虧為盈機會偏低，估計資金流持續偏弱，「過去一年經過投資銀行幫忙之下，我們全球性與不同投資者接洽，很多人考慮過，但最終沒簽任何出售協議。」



協議出資只限四億



賣盤失敗之餘，九倉表明對有線寬頻的資金承擔於期滿後不再延續，除現行資金承擔包括去年十二月協議所提供最多四億元融資外，不再提供任何進一步資金承擔。九倉未來無意再增持有線股權。



有線寬頻其後發表公告，指將委聘專業外部顧問探索替代融資來源，及就任何業務重組和業務營運的持續進行、方向或終止提供意見，並會成立由主席兼行政總裁吳天海、財務總裁關則豪及董事徐耀祥組成的執行委員會，與專業外部顧問緊密合作，以執行有線未來業務方向的相關計劃。有線並已向聯交所申請今早九時復牌。



有線寬頻持有三張牌照，包括收費電視牌照、免費電視及電訊牌照。有線電視收費電視牌照將於今年五月三十一日到期，去年政府向有線發出新的十二年期牌照，今年六月起生效。



吳天海表示，董事會短時間內決定是否接受新牌照，及如何處理其餘兩張牌照。他表示，接受新牌照是十二年的承擔，「我們要決定是否找到新資金來源，如果找不到，需要如何將公司改革令其可以繼續營運，營運新模式如何。」



奇妙如期開台成疑



奇妙電視去年中獲發為期十二年免費電視牌照，原本預計今年五月開台。吳天海指，無法回答能否如期開台，亦未回答有線未來是否有機會倒閉。「其實現在沒辦法回答到，我們短期內希望能聘請財務顧問可以提供專業意見，究竟下一步如何走。」



有線寬頻集團九九年成立，業務包括收費電視、住宅固網電話及網絡服務，後兩項業務早前已售出，○八年起連續九年虧蝕，合共逾十六億元，去年虧蝕逾三億元。有線電視現時約有二千六百名員工。



通訊辦發言人回應，有線電視於牌照屆滿前，須繼續履行規定的責任和義務。奇妙電視已獲發牌照，如在開頻道及投資未能符合承諾，政府有權沒收其所提交的六百六十七及六百六十六萬元履約保證金。