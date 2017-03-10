﻿銀行戶口及資產可被凍結 谷卓恒「紅色通緝令」曝光

本報昨日披露《成報》老闆谷卓恒涉在內地非法吸取存款，遭國際刑警發出「紅色通緝令」，全球通緝。網媒《巴士的報》獨家取得「紅色通緝令」副本，顯示通緝令於上月二十八日發出。消息指，谷涉非法集資，涉款屬「黑錢」，全球執法機關有權應要求向法庭申請凍結谷名下資產，包括其在全球各地操控的公司所有銀行戶口存款及資產。



谷卓恒與妻子沈威於一二年在深圳成立「美貸網」，吸引公眾在該網上平台放貸，並以高息招徠投資者，吸金高達十三億五千萬元人民幣。一四年十一月，投資者發現平台無法提款，投資者之後無法聯絡谷。根據內地出入境記錄，谷於一五年二月二十五日從內地出境後，再無入境記錄；同年五月二十七日，谷涉非法吸收公眾存款犯罪被深圳市羅湖區人民檢察院批准逮捕。國際刑警近日正式向他發出全球「紅色通緝令」。



上月28日發出



網媒《巴士的報》取得「紅色通緝令」副本，被通緝者的姓名為「Gu Zhuoheng（谷卓恒）」，身高為一米七八，體重八十公斤，附有其相片，顯示通緝令於上月二十八日發出，有效期至二二年二月二十八日，為期五年，註明谷觸犯的是《中國刑法》一七六章「非法吸納公眾款項」，屬於詐騙罪行，最高刑罰為入獄十年。



有法律界人士指，谷涉非法集資罪行，他所獲巨款屬從犯罪得來的「黑錢」，根據公司註冊處資料顯示，谷在港持有三十間有限公司，相信持有不同銀行戶口。一般情況下，當疑犯涉及「洗黑錢」罪行，香港警方或其他國家的執法機構可應內地要求，即時凍結谷名下的一切資產。



有警務總督察透露，警方調查洗黑錢罪犯時，若有合理懷疑犯或會潛逃，或警方採取拘捕行動前，會根據與銀行公會協議，向全港銀行發出「No Consent Letter」，通知各銀行即時鎖定疑犯名下所有銀行戶口，禁止任何提款或存款。



記者 徐曉伊