﻿起錶最低32元 專營的士料明年服務

與Uber之間的官司仍未了結，港府正計劃推出三個新的專營的士經營權，預料最快於明年增設六百部相關的專營的士，以緩和社會上對的士服務不滿的聲音。專營的士將會採用車價較貴的車型，車廂上設有無線上網、手機充電等服務，乘客可以留言評價司機表現，而起錶價定為三十二至三十六元，較市區的士貴三至五成。



Uber進入本地市場數年，獲部份乘客受落，觸發個別的士營辦商反對，曾發起抗議行動，要求政府取締Uber。政府正與Uber對簿公堂，但同時研究推出新的計程車專營權。鑑於的士業界反對將新的士稱為優質的士，以免變相暗示現時的士服務質素不濟，政府遂將新優質的士改名為專營的士，計劃明年推出三個專營權，每個營辦二百輛的士，即合共會推出六百輛專營的士。



強調非取替現有的士



三個專營權均會採用公開招標形式，意味Uber亦可參與競投。為防止炒賣，每個專營權為期五年，期間不可轉讓，逾期後必須重新投標。政府強調，專營的士計劃的目的，非要取替現有的士，而是與現有的士的角色互利，並讓市民多一個選擇。



專營的士的起錶價為三十二至三十六元，與下月九日開始生效的市區的士新起錶價二十四元比較，高出三至五成。政府將規定專營的士的營運商，須採用車價較高的車型，車齡不可超過五年；車隊中一半的士須可供輪椅上落；並建議提供無線上網、手機充電和電子付款服務，以及供召喚服務的手機應用程式。



的士聯合交易所發言人陳先生表示，全港一萬八千多輛的士中，閒置率達百分之六至八。如政府推出六百輛專營的士，至少須一千二百至一千五百名司機，若營辦商找不到足夠人手，隨時得不償失，的士業服務質素未必因而改善。他又認為，專營的士將對的士牌價造成一定波動，但具體升跌視乎持牌人心態，是否看好的士業前景。



