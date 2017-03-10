﻿花卉展覽今揭幕 燈光匯演成焦點

一年一度的香港花卉展今天起一連十日在維園舉行，今年的主題是「愛‧賞花」，將展出逾三十五萬株花卉，主角是約四萬株的玫瑰，象徵香港是一個美麗而充滿愛的城市。花展亦設有燈光匯演、迷宮花園、「花見廊」等不同裝置和活動。



為慶祝香港今年回歸二十周年，場內設置一個以康乃馨、家樂花砌成的巨型「生日蛋糕」。而今年的焦點項目是「愛‧賞花」燈光匯演，每晚有兩節，場內的園林造景結合燈光和音樂效果，讓市民在夜晚也可欣賞群花的美態。今年的花卉、園林景點及花藝擺設來自於十七個國家，包括中國、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、西班牙等地。



康文署又新增了室內花展「花見廊」，讓市民在天氣惡劣時也可以繼續賞花，另設有迷宮花園、花藝示範、音樂表演及親子遊戲等。香港花卉展覽展期由今天至本月十九日，開放時間是上午九時至晚上九時。