﻿胡國興促泛民分散投資

泛民日前表示將投票予民望最高的特首候選人，胡國興認為民主派選委在投票時應該分散投資，才能發揮影響力，又指對勝出選舉有八成信心。



胡國興指，如民主派在首輪投票將全部選票交給個別候選人，在未掌握建制派選票流向之下，他們支持的人選有可能會在首輪選舉得票最低而被篩走，認為民主派應分散投資，分別向兩名候選人提供一百六十張選票，並根據首輪結果掌握建制派的選票流向，再決定第二輪投票的策略。



另外，二十七名泛民主派選委宣佈，將嚴格跟從「2017特首民投」結果投票，參加者主要來自法律界和社福界選委。法律界選委張達明表示，唯有還票於民，才能迫使各候選人尊重民意。對於胡國興提出泛民應分散投票，張只說會與其他二十六名選委跟從民意投票。