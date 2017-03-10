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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升12點

2017-03-10 列印
　　美國周四股市靠穩，杜指中段報二○八六八點，升十二點；納指則報五八四六點，升八點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點○八港元，升零點二三港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點八二港元，升零點二二港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百零三點七美元，跌五點七美元；紐約期油則報每桶四十九點一美元，跌一點一八美元。
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