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﻿韓女存款被劫 窮追刀賊

2017-03-10 列印
　　一名二十四歲韓籍女子，昨凌晨約零時，在灣仔北港灣道三十號新鴻基中心一銀行櫃員機準備存款時，遭獨行賊持十二厘米利刀指嚇行劫，賊人掠去財物逃走；韓女不甘損失尾隨窮追及呼救。

        刀賊劫得事主財物橫過行人天橋逃往杜老誌道失去蹤影。女事主見未能截獲賊人報警，警員接報趕至，一度在附近兜截疑人，惜賊蹤已杳。惟警員卻沿刀賊逃走路線尋找時，卻尋回韓女被劫走的財物。警方懷疑賊人被女事主追截時，恐驚動途人被截獲心慌棄贓逃去，事後翻查附近一帶多個閉路電視錄影，協助追緝刀賊歸案。
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