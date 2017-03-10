﻿賣屋失珍藏 索償新業主 女鞋癡攬「寶貝」睡覺

一名自認是「鞋癡」的闊太，去年出售自住的大埔道單位後，意外與五十對珍藏「鞋」永別，她寢食難安，更患上抑鬱，遂入稟法院向新業主索償三十萬元。闊太鞋癡向《東周刊》透露，其戀鞋情意結全因年幼時常穿不合尺寸的鞋，故長大後便不斷買鞋，甚至曾興奮到攬着新鞋睡覺，更將一個價值逾千萬的單位變作鞋倉。



《東周刊》報道，六十歲事主陸寶英（Belinda）去年以九百多萬元出售自住的大埔道翠竹苑單位，合約訂明單位在同年十月交吉，惟該段時間她正在澳洲探望幼子，故吩咐女傭將後門旁鞋櫃內的五十對晚裝鞋，搬到太子道新屋。



嫁妝失去 寢食難安



直至十二月返港後，才發現女傭（見圖）忘記搬鞋，遂致電買家妻子查問，但對方說不到兩句便掛線，陸遂報警求助。她表示，該批失鞋中，很多都有紀念價值，其中一對更是她昔日出嫁時所穿，故令她寢食難安，甚至出現失眠抑鬱，遂在上月二十四日入稟區域法院，向買家夫婦索償三十萬元。



陸寶英坦言自己是鞋癡，大部份都不捨得穿，並視之為「寵物」般愛錫，很多時買入新鞋後，甚至會興奮到攬着睡覺。為了好好安頓大批寶貝，她更將名下位於九龍城一個價值逾千萬元單位變作鞋倉，僅把五十對珍藏放在住所「貼身照顧」，豈料陰差陽錯下，「鞋」人永隔。



狂買鞋彌補童年陰影



陸寶英憶述對鞋產生情意結的始末，源於小時候家裏很窮，常穿不合尺寸的白飯魚，即使頂着腳趾感到疼痛，母親也不理會，惟有自行踩鞋踭解決，但又會被罵粗魯，只有強忍苦楚。其後她嫁給開設五金塑膠製品廠的丈夫，家境變得富裕後，便開始不斷買鞋，填補童年陰影。



在眾多品牌之中，她特別鍾情英國名牌Manolo Blahnik，佔其收藏數量約三分之一，每對平均售價約一萬元，更試過一日之內在專門店豪花十五萬元掃貨。陸寶英坦言，知道很多人認為她很瘋狂，但亦懶得理會，也相信自己「一世都戒唔甩」。