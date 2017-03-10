﻿眼高手低 《預算案》撥地發展高增值物流 溫控物流無王管 藥物品質難保證

為推動高增值物流發展，《財政預算案》提出以增加撥地等措施，提升高價值溫控貨物的處理能力。惟現時本港的冷鏈運輸質素，單靠客戶與業界自定協議，運輸流程不受政府監管，產品品質難有保證。業界人士憂慮，政府批地最終只會淪為物業炒家「盲搶地」的目標，物流公司隨時會被連累捱貴租。



《財政預算案》提出力推高價值溫控貨物的發展，據悉，相關措施包括在屯門四十九區及三十八區，預留兩幅共十公頃用地，料最快在一八╱一九年度推出。另外，機管局並正爭取在本年內，取得「醫藥品冷鏈運輸認證」，以吸引更多醫藥品經香港轉口至其他地區，為溫控貨物開路。



儘管不少物流商近年涉足溫控貨物運輸市場，惟業界認為現時冷鏈運輸缺乏規管，藥物有機會在運輸過程中「出事」。雅瑪多運輸（香港）副總裁向秉中不諱言，本港物流業界沒有為「必須保持冷凍的藥物」作嚴格溫度控制，運輸流程也不受政府監管。他解釋，放置藥丸的貨倉一般會保持恒溫，可是在運送過程中，如等候上車時，藥物隨時有數小時被放置在沒有冷凍的地方。



有運輸團隊為節省成本，在處理一小時的短程運輸時，甚至不使用設冷凍系統的貨車。向秉中解釋，由於短程運輸的運送時間不長，藥丸和凍肉看起來與在凍倉內一樣，難以察覺品質有變。待病人拿到藥物後，即使藥效有變，病人也難以知悉問題源自物流鏈。



向秉中認為，即使政府批出新物流地點，亦難以助業界取得市場信心。他促請政府盡快為物流及運輸業界發牌，以保持行內的專業和優質服務。



政府冷鏈運輸欠缺監管，卻又推地力谷業界發展。物流公司負責人鄭會友認為，將來新物流地點若以投標形式決定使用權，物流業難以與地產商「競價」。地產商改建地點後，勢必會以更高價放租物流公司，令物流業發展高增值物流難上加難。他指現時葵涌、青衣、屯門等地的貨倉，租金須十多元一呎，高出內地六至七成。即使本港物流的品牌效應，能吸引部份客戶，但租金愈來愈高終究是大問題。



批地最終或炒高租金



黃金速遞屬中小型物流公司負責人文先生直指，無意參與政府新批的物流土地投標。他認為，即使新地點不是由地產商取得營運權，也會被內地企業搶得，而本港中小型公司的生存空間，只會愈來愈小。



物流公司捱貴租之餘，同時缺少資源購入高端科技和新式管理系統，向秉中認同行業發展困難重重，建議政府自行管理新批出土地，以低廉租金出租，並資助中小企建立無線射頻識別系統、物聯網等高科技，提升行業的整體競爭力。