﻿隨時候命出動 動物拯救隊十八般武藝

早前唐狗Dolly走失被困深谷，愛護動物協會的拯救隊攀山涉水五十二小時，終成功救Dolly脫險，振奮人心。這支拯救隊成員十八般武藝在一身，全日on call，動物不論是中暑、被撞倒、被困簷篷，抑或被棄非法養殖場……只要市民舉報，他們不分晝夜，第一時間奉命到場。



《東周刊》報道，這支拯救隊由二十名全職的動物督察，以及約二百名義務督察組成，每日分三隊駕着拯救車遊走全港十八區。拯救隊成員鄺子舜駕着動物拯救車執勤，其間接到熱線中心的通知，馬上抵達旺角一個平台單位，為被老鼠膠黏住的白鴿脫險。



車上裝備齊全，包括不同大小的鐵籠、狗索、繩及捕獸籠，「有時動物遇交通意外可能受驚，要用狗索或貓索捉佢入籠。放入籠後就會鬆開索繩，對佢哋傷害唔大。」無論大小動物，拯救隊也一視同仁，有需要會馬上出動，「一日最少三單，最多一日可達十多單。」裝備雖應有盡有，但臨場情況太多不確定性，最考隊員的急才及應變，「要鬥智鬥力，現場有乜就攞乜（去救動物），盡力砌掂佢！我哋去解決問題，其實係一種藝術。」



入行逾二十年，鄺子舜一直走在動物最前線，見證港人保護動物意識不斷提高。市民對動物權益的關注度提升，每當發現虐待動物情況便會舉報，也加重拯救隊的工作，但為救動物隊員從不嫌辛苦。



愛協檢核部總督察吳勳負責處理虐畜案件及投訴，曾遇過有租客欠租幾個月後不顧而去，遺下十一隻狗在單位內「困獸鬥」，結果「啲狗餓到狗食狗，事隔至今仲未搵到嗰個租客，將佢繩之於法。」



愛協處理得最多的求助個案包括「飛天貓」、動物被車撞倒及遺棄，鄺子舜勸籲市民養寵物前要三思，「唔好因為人哋話養動物好玩就跟住做，要考慮自己係咪真係鍾意動物。」