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﻿跨圍欄一躍而下 大專生商場墮樓亡

2017-03-10 列印
　　九龍灣MegaBox商場發生大專生墮樓事件！昨午一名二十一歲HKU SPACE男學生，跨過商場十二樓圍欄一躍而下，直墮八樓平台，當場吐血昏迷。救護員隨後接報趕至，將事主送院，惜無力回天。警方正聯絡死者親友，調查其輕生原因。

　　現場消息指，死者為一名二十一歲男生，就讀港大專業進修學院(HKU SPACE)。昨午近二時，他在九龍灣宏照道三十八號MegaBox商場十二樓，用一張紅色矮膠櫈墊高身體，繼而跨過圍欄一躍而下。男生直墮至八樓平台，頓時重傷吐血昏迷。

　　事後商場職員需以圍板阻隔人流。未幾救護員接報到場，將事主由救護車送院搶救，惜終告無效身亡。事後警方在十二樓平台檢獲一張矮櫈及一件衞衣，內有錢包及一張學生證，相信屬事主所有。警方正聯絡死者家屬了解情況，以調查其輕生原因。

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