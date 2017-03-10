﻿兩幢物業估值2.5億 外資欲購古宅 政府或截胡

位處澳門歷史城區的著名旅遊景點亞婆井前地，現址兩幢正發展文創，開設畫廊、古董博物館及玻璃精品店的大宅，近日盛傳獲外國財團洽購，兩幢物業估值高達二億五千萬元，不過交易前必須通報擁有優先購買權的政府，故兩幢物業最終花落誰家、成交價惹人注目。



《東周刊》報道，澳門亞婆井兩幢大宅近日齊齊成為澳門地產業界的焦點，來自當地葡文傳媒消息指，該兩幢由同一業主持有的物業，正有海外財團洽購。不過有關交易存在很大變數，澳門政府有可能因應物業的歷史價值而「截胡」收購。



根據一四年三月實施的《文化遺產保護法》，規定被列為文物的建築即使屬私人業權，若有買家洽談收購，必須通報擁有優先購買權的政府。



澳門文化局回應有關收購消息時透露，仍未收到交易資料，但重申兩幢建築物屬於受保護文物，當局有優先購買權，除非放棄才可流入市場。



現為文創園地



對於政府應否購買該兩幢物業，外界意見不一。有指當局應詳細審視其歷史價值，了解能否與周邊政府物業協調發展才決定。但亦有意見認為，該處已變成文創新景點，如轉手予私人財團或會改變發展路向，破壞亞婆井前地目前氛圍，故最理想是由當局接手繼續發展。



協助該兩幢物業業主處理文創項目的「81號一人有限公司」總經理梁豪榮指，去年已得知物業價值上升不少，但直至今年有澳洲財團主動聯絡洽購，業主才開始考慮出售。



他又指，業主態度相當明確，若政府願意收購，只要接近市值，即使低於財團提出的洽購價，仍會出售予政府。



澳門公共政策學會會長陳卓華指，由於獲洽購的亞婆井前地物業屬文物，即使順利作私人轉售，新買家對物業外牆及樓宇結構的任何改變，都要請示文化局；但內部用途的轉變，當局則難以過問。