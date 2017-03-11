﻿運輸署：續嚴打 遏擴展 UBER五司機 非法載客罪成

警方前年放蛇，拘捕七名UBER司機，其中五人被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而在道路上使用車輛」罪，昨天在法院裁定罪成，成為首宗案例，五人各被判罰款一萬元及停牌十二個月。UBER對裁決失望，指法例過時。的士團體歡迎裁決，運輸署冀判決起阻嚇作用，強調會繼續執法。



手機召車程式UBER三年前登陸香港，持駕駛執照者只要有符合條件的座駕，便可申請加盟成為司機，透過手機程式接單。UBER以彈性上班、優質服務為賣點，與的士行業形成直接競爭，但一直因無購買第三者意外保險及非法載客牟利備受批評。



署任主任裁判官蘇惠德指，法例原意是要規管及限制道路汽車，亦打擊私家車以商業用途載客，條例目的清晰，案中UBER除透過手機程式傳召私家車代步外，其餘與以往的「白牌車」無任何分別。



駕車獲酬勞 私家車作商用



對於辯方曾指，被告只是履行與UBER之間的合約，裁判官認為說法並無根據，指無任何證據顯示UBER與被告之間有任何協議，即使兩者有任何契約，案中被告所駕駛的私家車亦是作商業用途，而唯一合理推論是被告從每次旅程中分取收入，被告亦於警誡下承認收取酬勞，沒有爭議。



庭上展示第三保 在港不適用



辯方求情指，被告月入一萬五千元至二萬五千元，而被告與UBER履行合約期間，獲告知已買入第三者保險，並向法庭展示關於UBER子公司向荷蘭一間保險公司購入第三者保險的文件，但承認該保險條例並不適用於香港。



五名被告分別為陳子麟（四十歲）、梁愷信（三十四歲）、劉均榮（五十三歲）、陳鍵豐（二十九歲）和陸振邦（四十三歲）昨天被判全部罪成，各被判罰款一萬元及停牌十二個月。由於辯方表明會上訴，停牌暫緩執行。



停牌罰萬元 五人申上訴



UBER香港區總經理佘雋知昨天在庭外表示對裁決失望，認為違反乘客、司機及香港的最佳利益。他又指，香港現行的交通規例過時，限制了市民的選擇及競爭。他強調，UBER現已受AIG香港承保第三者保險，相信能加強客戶對其服務的信心。



運輸署回應，希望是次判決起阻嚇作用，強調會繼續執法，又指倘若載客取酬的服務不受規管而任意擴展，等同鼓勵「白牌車」活動，令公共交通系統無法繼續有序規劃。