﻿大鐵錘擊穿玻璃櫥窗 蒙面賊鬧市七秒掠巨鑽

尖沙咀鬧市珠寶金行昨日遭獨行鐵錘黨快閃賊行劫，一名口罩蒙面戴鴨舌帽賊人，在人流如鯽街頭，七秒鐘內連擊向行人路的玻璃飾櫃六下，擊穿一個洞後伸手掠去一隻重六點六卡，價值逾五百二十萬元巨鑽逃去。



現場為彌敦道九十九號地下「金至尊」珠寶金行，昨早上約十一時，金行已開門營業，一名穿黑色衫黑褲，戴鴨舌帽及口罩男子，用黑色風褸帽蓋着鴨舌帽，走至金行門口飾櫃時，拿開手上蓋着一個長約一呎、重約十四磅鐵錘的白布，在人流如鯽的尖沙咀遊客區街頭，揮錘向飾櫃連擊六下，成功擊穿一個洞，然後伸手入內取走一隻六點六卡，價值五百二十六萬五千元的巨鑽，棄下鐵錘向海防道逃去。整個行劫過程僅七秒。



失值526萬鑽戒



職員見狀跑出時，賊人已消失在人群中，於是報警。警員到場調查及在附近兜截後，在距離現場約五十米的樂道一間食肆後巷廁所，檢獲賊人曾穿着過的衣服及背包，相信賊人已更換衣服逃去。



由於賊人行動迅速及冷靜，而且只劫走一隻巨鑽，相信賊人事前曾到金行踩線。探員事後在現場套取指模蒐證及尋找大廈及店舖閉路電視追緝賊人歸案。事後檢走賊人遺在現場的鐵錘及毛巾等調查。金至尊發言人表示，現場分行於一一年開業，證實賊人掠去的鑽戒重六點六卡。



警方通緝賊人身高約一點至一點八五米，身材健碩，犯案時戴黑色、中間有標誌的鴨舌帽、穿一對紅白底及灰黑色面的運動鞋，並戴藍色口罩、一對黑色手套及一副啡紅色太陽眼鏡。警方呼籲市民如有劫案任何消息，可致電三六六一 九二三八或六○八四 一四○九與油尖警區重案組聯絡。