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﻿防盜玻璃非牢不可破 大錘猛打可擊破

2017-03-11 列印
　　鐵錘賊輕易砸毀防盜玻璃掠去巨鑽，理工大學機械工程學系前工程師盧覺強指出，防盜玻璃由多片不同厚度透明浮法玻璃和多片PVB膠片組合而成，雖然堅固與卸力，但不是牢不可破，如賊人用十四磅錘敲打，估計產生二百二十六磅撞擊力，玻璃慢慢出現裂痕，至第六錘可以擊穿。

　　香港珠寶玉石廠商會顧問陳日強稱，賊人日光日白劫珠寶金行「好誇張」，被劫走六點六卡巨鑽因賊人沒有證書及買賣記錄，估計在港難脫手，賊人會在海外銷贓。

　　連同昨日一宗，過去一年本港最少發生五宗鐵錘賊劫案，對上一宗發生於今年一月二十八日，中環國際金融中心Montblanc（萬寶龍）名店，被三名南亞裔賊人，用鐵錘擊毀玻璃門及三個飾櫃闖入，掠去四十隻總值逾一百萬元名錶。
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