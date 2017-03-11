﻿指是挑釁下過激反應 李少光：毋須就七警案道歉

七名警員在佔中期間襲擊前公民黨成員曾健超，早前各被判監兩年並已提出上訴。港區人大代表、前保安局局長李少光在昨指，事件導火線是有示威者向警員「淋尿」，如果在美國，警察「可能開咗槍」，認為警務處處長毋須為七警案向公眾道歉。



李少光昨在北京出席兩會會議期間接受傳媒訪問，被問及警務處處長盧偉聰應否為七警案向公眾致歉，他說「一啲都唔駛」，認為應該要了解事件背景，指當時很多人搗亂社會秩序，無論示威者動機有多高尚，只要用非法和暴力的手段去表達就會失去意義，所以應該要道歉的是示威者。



他又指，佔領期間警員需長時間工作，又受到示威者「無理謾罵」，壓力很大，認為事件導火線是有示威者向警員「淋尿」，被挑釁下才會有過激的反應，又指若事件發生在西方國家如美國，警察「可能開咗槍」，香港警隊已很專業。



他認為七名警員是有錯、做法過激，「但畢竟都是人，後生仔」，現已被判刑。對於判刑兩年是否太重，他指市民「心中都有把尺」去量度是否合理、合情，而案件已進入上訴階段，不宜有過多評論。但他支持政府訂立辱警罪，稱警務人員向來盡心盡力，只是很多市民濫用示威權力，用粗言穢語和暴力衝擊，令警員尊嚴受損、身體受傷，長此下去最終令香港治安受損。



另外，政府紀律部隊人員總工會發表聲明，指最近有立法會議員、政界人士、意見領袖等，在毫無證據、純粹猜測下，對紀律部隊人員作出嘩眾取寵、完全失實的誣衊，該會對此表示非常憤怒，並對相關人士予以嚴厲譴責。工會又呼籲公眾捐款至協助七警及其家人的「敬言仁基金」。