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﻿逾百子公司獲嘉許 長江集團「冧莊」最關懷企業

2017-03-11 列印
長江集團多年積極參與社會服務，以愛心及行動關懷社會，其實踐企業公民責任的表現備受肯定，已連續十四年成為最多成員公司獲香港社會服務聯會頒贈「商界展關懷」標誌的企業集團，今年該集團共有多達一百三十七家成員公司獲得此項嘉許。

        一百三十七家獲嘉許的長江集團成員當中，包括有四十一家獲頒「五年Plus商界展關懷」標誌、五十四家公司獲頒「十年Plus商界展關懷」標誌，更有六家公司榮獲今年新增的「十五年Plus商界展關懷」標誌。

促進商界社福界合作

　　由香港社會服務聯會主辦的「商界展關懷」計劃，旨在促進商界與社福界之間的策略性夥伴合作，共同推動企業社會責任，締造共融社會。長江集團在「商界展關懷」的三大評審範疇包括關懷社區、關懷員工及關懷環境各方面均展示良好企業公民的責任。
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