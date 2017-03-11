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﻿「火車」驚現觀塘

2017-03-11 列印
　　觀塘道昨晚六時許下班時間發生驚險火警。一輛停在觀塘工業中心垃圾車，在收集垃圾期間車斗突然起火，六十一歲姓李司機臨危不亂，報警通知二百米外觀塘消防局人員戒備，然後駕「火車」至消防局外交消防員開喉撲滅。其間有途人見「火車」在路面飛馳不禁驚呼，擔心火勢波及路面其他車輛，幸火警中無人受傷。
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