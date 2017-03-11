﻿禁售海外出版物 3000萬生意叫停 淘寶新例趕絕港代購店

內地淘寶網近日發佈《新增境外出版物代購類信息禁售規則公示通知》，規定由昨日起，禁止賣家利用淘寶代購境外出版物。本港部份遊戲代購網店、漫畫店及水貨拆家將首當其衝。據悉，本港每月有數以百萬元計的遊戲，以走水貨形式運往內地，再放上淘寶出售，有網店一年生意最少涉及三千萬元以上，預計禁賣措施將直接封殺其生意。



淘寶網昨日起實施的新規定，涵蓋原創或改編的文字、遊戲、動漫、音頻及視頻等數字化作品，以及官方認定的「其他類型」作品，意味淘寶網所有從事境外出版物代購的店舖，將會「關門大吉」。



據行內消息透露，本港和內地有不少「拆家」收到內地水貨集團定單後，便向本港各大遊戲批發商和小店購入PS4、XBOX的遊戲光碟，再交由水貨客運送回內地，每隻碟利潤為五至十元，水貨客將產品送返內地後，再由集團分送到各個零售商，並在淘寶網等網上平台售賣，定價較本港的高五十至六十元。



內地對港版遊戲需求大



專營遊戲光碟買賣的店主陳先生（化名）說，內地嚴禁售賣有血腥畫面的遊戲，就算遊戲中出現有血的畫面，血也會變成黑色，玩家難免覺得「無癮」，於是便從淘寶或其他網站上購入本港產品，由於需求龐大，即使每隻遊戲光碟利潤不高，港商和「拆家」也能薄利多銷。



不過，淘寶新例出台將衝擊水貨代購生意。據了解，所有「大陸地區以外發行的出版物」都被列入禁止範圍，負責單位更引述中國《海關進出境印刷品及音像製品監管辦法》的相關規定，網絡交易用戶雙方對於此類境外出版物的內容是否具備合法入境條件欠缺識別能力，易引發關檢中的非法物品罰沒、入境後的非法物品傳播等行政監管風險，故請不要發佈相關商品或服務。



遊戲商Gameone主席施仁毅認同，上述營運模式缺少淘寶網作買賣平台後，交易預料會大大減少，本港遊戲商和「拆家」生意也會受到重擊，又直言本港遊戲商一年生意額約有五億元，其中一成來自「大陸單」，當中不少在淘寶網進行交易，預計未來兩、三個月內，買賣雙方若未找到新交易平台，將導致本港遊戲商生意額急跌。



港漫出版社料生意跌兩成



他直言，本港遊戲水貨「拆家」以集團式經營，一年生意額至少三千萬元以上，「遊戲產品日後在淘寶『下架』，會直接影響他們的生意。」遊戲商遊戲橘子產品部經理梁景麟則稱，淘寶網上炒賣公司遊戲內的虛擬產品已屬常態，間接為公司宣傳，預計在新例下生意增長會減少百分之三至四。



除了遊戲商品，部份港漫在內地也有價有市。據出版界行內人稱，現時本港賣出的漫畫中，有近一成是銷售到內地。施仁毅亦知悉，一套每月賣得八千至一萬冊的港漫，內地市場也佔二千冊，讀者大多不熟悉其他網絡平台，只懂得利用淘寶網入貨，預計新例推出後，港漫出版社生意額也會因此急跌兩成至兩成半。