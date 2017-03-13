﻿司機亂棄剩食大小便 公路綠化帶 變垃圾崗

交通網絡快速擴展，公路中央花槽和路旁綠化帶增多，有司機駕駛途中亂丟垃圾，令這些綠化帶淪為「垃圾崗」。不但影響環境衞生，垃圾更有可能隨風飄出馬路，威脅行車安全。食環署承認在公路捉垃圾蟲相當困難，但強調會加強執法，去年便提出近三百宗檢控。「汽車垃圾蟲」一旦被控，最高罰款二萬五千元，以及入獄六個月。記者：陳信熙 張琦



隨著公路設計改善，愈來愈多雙線行車公路設有分隔花槽，路旁沒行人路接駁空間亦會種植花草，這些綠化帶常遭貪方便的司機或乘客當成「垃圾崗」，放滿煙頭、飲品膠樽、廢紙等垃圾。



香港汽車工業學會會長李耀培表示，行車沿線常見的垃圾以煙頭為主：「部份司機懶得清理車內煙灰盅，習慣將煙頭扔出車外。」亦有人貪方便，一邊乘車一邊掉垃圾。此外，一些貨車涉疏忽未蓋好貨物或垃圾，行車時跌出紙箱、貨物及沙石。



公路上亂拋垃圾，影響行車安全。李耀培指，去年初，一輛七人車在西九龍走廊遭突然飛來的石頭打穿擋風玻璃，司機當場斃命。「細件物品亦會構成危險，對電單車的威脅特別大」他指，這些垃圾亦阻塞去水渠，在雨季引致道路水浸。



中港車司機路旁如廁



記者上周在長沙灣東京街一帶觀察，半小時內便發現至少二十名司機停車等候時，右手拿著煙頭伸出車外，其中至少一名私家車司機和一名貨車司機將煙頭丟到馬路上。附近一處中央分隔欄亦有數個棄置膠袋，看似曾盛載食物。



有貨車司機稱，有經驗的司機多在車廂自備垃圾袋，大部份人守法。但是，他見過有中港貨車司機做壞規矩：「把車停下然後在旁如廁、丟垃圾，不時都見到」。



交通燈位變衞生黑點



《公眾潔淨及防止妨擾規例》訂明，從私家車、貨車及電單車等指明車輛丟垃圾出車外，一經定罪，可處二萬五千元罰款及監禁六個月。過往法庭處理這類案件，罰款額由一千五百元至五千元不等。食環署負責時速限制七十公里以下的公路執法，該署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）陳中志接受訪問時表示，公路中央分隔欄和路旁花草叢時有垃圾棄置，包括煙頭、膠樽和紙包飲品盒等等，部份交通燈位前的垃圾數量特別多，很可能是司機或乘客所為。



食署鼓勵拍片舉報



去年近三百宗「汽車垃圾蟲」個案中（見表），約九成屬市民舉報。陳中志表示，市民舉報有助加強執法成效，加上現時車輛普遍安裝行車記錄器（俗稱車CAM），令「汽車垃圾蟲」無所遁形。他提醒，司機如看到有人在公路亂拋垃圾，應記下簡單資料，然後在安全情況下把資料寫下，舉報時讓署方易於跟進。