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﻿公路清潔承辦商　續約須備箭嘴車

2017-03-13 列印
　　公路中央花槽或路邊堆放垃圾，清理不易，車輛往來，對清潔工人構成危險。食環署委託外判商負責公路清潔工作，為保障安全，署方將要求承辦商成立配備指揮燈車（俗稱：箭嘴車）的專隊。

　　食環署外判清潔工人有時須跨過圍欄，或者駐足車來車往的公路旁，清理路中央的分隔欄，以及路旁花草叢的垃圾，在多條行車線而且交通燈位較少的公路，例如灣仔告士打道和油尖旺區的彌敦道，他們工作危險。

　　食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）陳中志（圓圖）解釋，道路清潔工作流程經過承辦商的安全主任評估，但有些危險因素始終難以剔除，例如司機不小心駕駛；為免阻礙交通，警方並非每次承辦商工作時都會封路。他表示，有見及此，食環署今年底開始分批與清潔服務承辦商續約，將要求承辦商成立配備指揮燈車的隊伍，專責公路清潔工作。
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