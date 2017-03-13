﻿三候選人首會論教育 林鄭批評鬍鬚 盈餘令人尷尬

三名特首參選人昨天首次同台出席論壇，針鋒相對。提到教育開支，曾俊華自言擔任財政司司長時對教育措施全部有足夠撥款，林鄭月娥則批評他所說的「恐怕與現實不符」，又指面對市民有眾多訴求，「近年出現的累積盈餘令人尷尬」，「真係對唔住香港市民」。曾俊華則批評林鄭不重啟政改，「因為都衰咗一次」。



三名候選人出席教協舉辦論壇，不設互相質詢環節，三人輪流回應提問。甫開場，即談教育開支，曾俊華指「擔任財政司司長九年以來，所有教育局提出的可執行的措施，我都全部有足夠撥款落實」。林鄭反駁指「當有人說，所有教育界希望爭取到的資源都完全到位，這恐怕與現實不符。」



提到政府財政，林鄭再指「近年出現的累積盈餘令人尷尬」，而「我哋有咁多訴求」，卻保留龐大儲備，是「真係對唔住香港市民」。曾俊華回應，近年支出已增加近一倍，舉例指若有家庭十年來支出增加一倍，無人會說一家之主是「守財奴」。



林鄭指司局長也有推動政改



被問到政改，曾俊華攻擊林鄭，指知道對方為何不重啟政改，「因為已衰過一次，點解要再衰多次？我知她有很深感受，因為引埋佔中。」



論壇結束後，林鄭會見傳媒時反駁指，其他司局長也有參與推動政改，若有人認為只是一個人「衰咗」，恐怕與團隊精神有出入。



在論壇上，胡國興批評林鄭和曾俊華為官時失職，指二人「為何一直對教育的經費不足的情況視若無睹，直至今時今日參選，才提出要投入更加多的資源，這是否失職呢？」



民間投票 理大未能設票站



另外，由公民聯合行動發起的「特首選舉民間全民投票」，昨在中大及港大設實體票站，而理大則未能設票站。理大指，獲知學生會不會在投票當天，負責該房間開門鎖，校方按規定不借用房間予外間團體。



此外，全國政協委員林建岳透露，政協副主席董建華早前在港區政協兩個小組會議上提到，會支持一個他擁抱過的特首候選人。董建華曾在去年十二月參與悼念南京大屠殺紀念儀式及中華總商會的就職典禮，主動擁抱林鄭。



