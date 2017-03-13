﻿黎智英指「臥底」𠝹票 胡官斥廢話

壹傳媒創辦人黎智英昨在《蘋果日報》撰文指，候選人胡國興身邊有不少人與內地有關係，且過去政治上傾向建制派，認為他參選是為𠝹票。胡國興發聲明否認是「中共臥底」，直斥黎智英說廢話。



黎智英在文章指，胡國興建議泛民選委把票分成兩半，不要集中投給一人，認為胡國興「𠝹票之心昭然若揭」，又指胡的兒子及舅父都與內地有密切關係，助選團中亦有民建聯議員葛珮帆的前助理鍾瑞珍。



胡國興發聲明指，否認是中共臥底，直指黎的說話是廢話，又批評黎「以一個人身邊的人的背景去攻擊他，是文革時代的手法。」



另外，葛珮帆亦回應指，鍾瑞珍在一四年四月已離職，鍾在離職後的事務與她完全無關，她亦沒參與胡的選舉工作。