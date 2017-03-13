﻿芳芳遭網民欺凌 林鄭指白色恐怖

在論壇上有選委提起社會出現白色恐怖，林鄭月娥回應指「我最近都係白色恐怖的受害者」，稱拍短片挺她的藝人蕭芳芳遭網民欺凌，有人留言指「芳芳腦退化、 耳聾、眼盲」等充滿侮辱性字眼。



林鄭自言是白色恐怖的受害耆，其談話在網上引來很多回應，「呢個都唔緊要，我拋得個身出來選舉，都有呢個心理準備，但呢個白色恐怖竟然影響埋支持我的朋友。」她指蕭芳芳聽覺有問題，今次為支持她而親自出鏡拍片，卻惹來網民抨擊，「一不喜歡一個人，她所有身邊一公里的人都要受抨擊」。



在論壇後，她對記者表示︰「對我本人攻擊又好，抹黑又好，我係無問題嘅，但對於完全無辜，只係基於佢認識一個人想表達一下看法，卻惹來完全偏離常理、甚至帶個人侮辱性的言語………我請大家判斷啦，呢個係咪我哋今日香港社會應該係好認同、好讚賞、好支持嘅溝道同表達意見嘅方法啦。」



網民指芳芳「腦退化」



蕭芳芳本月初為林鄭拍攝支持短片，憶述十六年前為保護兒童的慈善工作覓會址，獲林鄭協助，她讚揚林鄭「接地氣」、勤懇為港，惹來網民攻擊，有網民指「芳芳，你腦退化呀。」亦網民指她「耳聾？眼盲？」



在論壇上，曾俊華對林鄭批評網上白色恐怖，持不同意見，他指「網上留言唔係白色恐怖嚟㗎，最近發生好多啲事情，大家都知道係咩事情，嗰啲先係白色恐怖。」他又為這類網民辯護，指「網上留言，好多時係真心的回應，年輕人睇見啲事情，覺得要表達自己的意見，喺網上寫出來囉，唔係想狙擊某些人，如果要㩒住呢啲，先係白色恐怖。」但有政界人士對曾俊華偏袒這類網上欺凌，不以為然，認為言論自由與侮辱別人是兩回事。