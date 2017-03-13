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﻿閣麟街唐樓群 倡磚石構件重置

2017-03-13 列印
　　古物諮詢委員會早前拒為中環閣麟街「背靠背」唐樓群遺址評級，市建局行政總監韋志成昨在網誌提出最新保育方案，建議原址保留約二十米較完整的磚石構件，並利用較完好部份重置昔日「背靠背」樓房地段，但有關磚石構件現狀低於安全標準，會再抽取樣本作詳細研究。

保留約20米

　　韋志成指，最新的「保育融合方案」彰顯磚石構件的歷史意義，包括考慮原址保留磚石構件全長逾半的較完整磚石構件，並利用較完好的構件重置昔日「背靠背」樓房地段模樣，同時展示當時民生歷史資料和圖片，形成一個三維博物館，令「磚石構件」融入現時社區空間，市民可藉此了解當地早期歷史。

　　但他指，磚石構件亦需顧及土力結構安全，市建局分析土壤樣本後發現，磚石構件現況的安全系數低於標準，須再抽樣作進一步詳細研究。
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