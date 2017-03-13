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﻿梁振英指UGL事件是政治炒作

2017-03-13 列印
　　全國政協會議今日閉幕，預料屆時將表決通過特首梁振英出任全國政協副主席。梁振英昨日啟程前往北京前再次回應UGL事件，重申只是政治炒作，強調事件不涉利益衝突。梁振英昨表示，自己與UGL簽訂離職協議時，尚未出任特首一職，而外國稅務局亦從來沒有就UGL事件調查自己，又指政府就有關事件在過去兩、三年已在立法會作出詳細、全面、具體解釋，並無任何利益衝突，形容事件是政治炒作。

　　他又指，UGL已多次就事件發出全面的聲明，表明會保障公司聲譽，而澳洲和英國傳媒報道事件後已作澄清，亦沒有跟進，事件已於兩年多前結束。
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