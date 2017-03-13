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﻿錘匪機舖撬錢箱打劫

2017-03-13 列印
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　　長沙灣福榮街一間遊戲機中心（見圖）發生劫案，昨晨八時許，遭一名持鐵錘男子闖入行劫。賊人擊毀一部兌幣機玻璃櫃面後，再在收銀櫃面取一把剪刀撬開蓋掩，取走機內的增值機錢箱逃去。

        店內一名女職員驚魂甫定後報警，警員接報到場，一度在現場附近兜截可疑人，但無發現。負責人事後接通知返中心經點算後，證實損失現金約二萬元。
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