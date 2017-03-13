﻿ 「孭嘢人」港鐵快閃冇人撐

「神奇小子」曹星如前晚與日本拳王向井寬史激戰八個回合，憑堅強意志、超卓拳技和數千觀眾打氣，一記重擊，打倒對手，成功二十一連捷，再次為港創造奇跡。曹星如和背後教練團體屢戰屢勝，成功帶起拳擊熱潮，並成功打造一個拳擊產業，成就非凡。曹星如的成功例子，證明香港有人才和專業經驗在運動產業幹出好成績，只要政府能持續投資培訓年輕運動員，體育界又肯多動腦筋和加大推動力，讓有潛質運動員在國際比賽爭取佳績，繼而在港舉行賽事，同時爭取商業贊助，在市場推動下，將會有更多「曹星如」湧現。 來自拳擊世家的曹星如，由寂寂無聞，到在國際拳壇大放光芒，闖出名堂，受公眾擁戴，商業贊助陸續有來。以前晚比賽為例，...

2017-03-13