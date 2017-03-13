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﻿ 「孭嘢人」港鐵快閃冇人撐

2017-03-13 列印
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　　港鐵早前拍片呼籲乘客進入車廂後放低背囊，以減少與其他乘客碰撞，引起網民不滿，更在網上發起「齊來做個孭嘢人」快閃行動抗議，不過，昨日行動只有發起人與一名支持者參與。

　　港鐵昨日在旺角港鐵站安排約十名港鐵職員及警員嚴陣以待，但只有一名支持者響應北區水貨客關注組召集人梁金成發起的快閃行動，二人手持標語「孭嘢就有罪！拖篋就有理！」，由旺角站入閘乘搭港鐵往尖沙咀站，整個快閃行動歷時十至十五分鐘。港鐵職員一直在場維持秩序。
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