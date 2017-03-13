港鐵昨日在旺角港鐵站安排約十名港鐵職員及警員嚴陣以待，但只有一名支持者響應北區水貨客關注組召集人梁金成發起的快閃行動，二人手持標語「孭嘢就有罪！拖篋就有理！」，由旺角站入閘乘搭港鐵往尖沙咀站，整個快閃行動歷時十至十五分鐘。港鐵職員一直在場維持秩序。
「孭嘢人」港鐵快閃冇人撐
港鐵昨日在旺角港鐵站安排約十名港鐵職員及警員嚴陣以待，但只有一名支持者響應北區水貨客關注組召集人梁金成發起的快閃行動，二人手持標語「孭嘢就有罪！拖篋就有理！」，由旺角站入閘乘搭港鐵往尖沙咀站，整個快閃行動歷時十至十五分鐘。港鐵職員一直在場維持秩序。
司機亂棄剩食大小便 公路綠化帶 變垃圾崗
交通網絡快速擴展，公路中央花槽和路旁綠化帶增多，有司機駕駛途中亂丟垃圾，令這些綠化帶淪為「垃圾崗」。不但影響環境衞生，垃圾更有可能隨風飄出馬路，威脅行車安全。食環署承認在公路捉垃圾蟲相當困難，但強調會...
2017-03-13
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假冒港產治腰痛藥 長期服用可致糖尿
內地網民去年四月起在網上發帖質疑一款報稱香港藥廠生產的藥物「獅馬龍血脈康膠囊」的產地來源，引起內地海南省食藥監局關注，搗破一宗假藥案。本港衞生署確認，本港藥廠並無生產該款藥物，經內地當局調查發現，該藥物竟是在海南瓊海市上湧鄉一處老宅內自製。 海南省食藥監局指出，海南文昌一名女子早前腰痛，在父親建議下，服用了兩粒「獅馬龍血脈康膠囊」，十分見效，但她察覺一停藥，腰痛徵狀反而會加重，此後發現不少網民發帖分享類似經歷，質疑藥物來源，有網民指這款聲稱由香港英吉利製藥廠生產的藥物「連香港都買不到」，引起當局關注。 當局調查發現，網上一個名為「香港獅馬龍血脈康膠囊中國總代理」的公...
2017-03-13
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離青瓦台搬返私宅 朴槿惠：真相終會查明
南韓前總統朴槿惠上周五遭彈劾下台後，至本港時間昨日接近傍晚六時，終首度露面，乘車離開青瓦台，返回其位於首爾三成洞的私人住所。下車後她並無對憲法法院的裁決表態，但她首度透過發言人，向全國人民發表道歉聲明，並稱會接受結果，相信終將會查明真相。 朴槿惠跟青瓦台幕僚和工作人員道別後，昨日傍晚離開青瓦台，返回首爾江南區三成洞的舊居。大批朴槿惠的支持者早已到其舊居聲援。過去三天，朴槿惠一直保持緘默，昨傍晚首度透過青瓦台前發言人閔庚旭在大宅門前發表聲明，稱對未能履行總統任期深感歉疚，「即使花費時間，但我相信真相終將被揭露出來。」 朴槿惠上周五被罷免後，理應立即遷離青瓦台，但她以舊居...
2017-03-13
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阿德萊德 Realm全新住宅 鄰近購物點 提供1至3房
澳洲南澳省阿德萊德（Adelaide）近年致力開發項目及增加基建，備受海外投資者注意。全新住宅項目Realm鄰近區內購物熱點以及中央商業區，項目間隔多元，提供1至3房單位，售價由34.5萬元澳幣（折合...
2017-03-13
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儲局議息荷蘭大選 恒指牛皮迎「超級星期三」
港股上周扭轉對上兩星期跌勢，全周微升15點，報23568點，平均每日成交685億元。不過，本周全球市場將迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期、人大會議閉幕日，及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。市場分析認為，港股本周將反覆偏軟、以整固為主，不排除進一步下試23200點支撐位，投資者入市態度須謹慎。 受惠上月非農就業數據表現超預期，美股三大指數上周五造好，道指收報20902點，升44點。標普500指數收報2372點，升7點，納斯達克指數收報5861點，升22點。而在美上市的港股預託證券（ADR）則升跌參半，其中滙控（005）的ADR高0.02元，折合...
2017-03-13
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史丹福橋等緊你！再輾 紅魔
車路士近年剋死曼聯，後者今季英超上一場敗仗正是去年十月底造訪史丹福橋一戰，難怪主隊於今晚足總盃八強主場再遇紅魔前的記者會，敢拿對手開玩笑，中堅加利卡希爾亦有信心領軍再伏妖降「魔」，主勝去馬。（LeSports HK App周二凌晨3:45直播） 今季英超首循環車路士主場慨贈曼聯四蛋，各賽事近十一次對壘六勝五和不敗。紅魔此後聯賽連續十七仗不敗也好，藍獅賽前記者會主持人仍取笑道：「對方自去年十月作客史丹福橋後一直保持不敗，由第六名升上第六名。」中堅加利卡希爾亦揚言：「我們於英超領導群雄，全靠表現勤力，場上不失球和不停入球，己隊會延續強勢。」 紅魔今季盃賽作客表現平平，錄得三勝一...
2017-03-13
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初夏全方位美白
色斑是女人的天敵，面上浮現色斑，令人顯得疲憊憔悴，如何細緻的妝容亦會大打折扣。若自問是個完美主義者，必須趕緊在夏天來臨前，為肌膚進行全方位美白工程，謝絕黑色素。文︰Angel圖︰黃幹文模特兒︰Nora...
2017-03-13
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襲港吸引半百擁躉接機 朴海鎮握手慰問仆親女粉絲
韓劇《奶酪陷阱》男星朴海鎮今午會到香港杜莎夫人蠟像館，為其蠟像進行揭幕儀式。朴海鎮昨抵港時，吸引半百粉絲接機，惟期間有粉絲不慎仆倒，朴海鎮隨即停步關心該粉絲情況，貫徹其暖男性格！ 韓國型男朴海...
2017-03-13
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社論——曹星如完美示範 振興運動產業
「神奇小子」曹星如前晚與日本拳王向井寬史激戰八個回合，憑堅強意志、超卓拳技和數千觀眾打氣，一記重擊，打倒對手，成功二十一連捷，再次為港創造奇跡。曹星如和背後教練團體屢戰屢勝，成功帶起拳擊熱潮，並成功打造一個拳擊產業，成就非凡。曹星如的成功例子，證明香港有人才和專業經驗在運動產業幹出好成績，只要政府能持續投資培訓年輕運動員，體育界又肯多動腦筋和加大推動力，讓有潛質運動員在國際比賽爭取佳績，繼而在港舉行賽事，同時爭取商業贊助，在市場推動下，將會有更多「曹星如」湧現。 來自拳擊世家的曹星如，由寂寂無聞，到在國際拳壇大放光芒，闖出名堂，受公眾擁戴，商業贊助陸續有來。以前晚比賽為例，...
2017-03-13
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三練者梅開二度 巫顯東首度起孖 祈普敦帽子戲法封王
昨日沒有盃賽，祈普敦表現出色，先為苗廄贏「大爆發」及「再石磨藍」，後再贏摩廄「人民武士」，大演帽子戲法並成為騎師王。至於莫雷拉、大摩、蔡約翰、巫顯東和沈集成都梅開二度，其中巫顯東與沈集成憑「育成寶貝」...
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