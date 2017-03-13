﻿評估新術式 防治睡眠窒息

睡眠窒息症在港漸趨普遍，患者常因呼吸困難而半夜驚醒，導致難以進入熟睡狀態，損害睡眠質素及影響日間精神，雖然兒童個案較少會出現猝死情況，但亦不可忽視。文：衞兒



耳鼻喉科醫生盧駿業表示，大部份睡眠窒息症患者，都會出現鼻鼾症狀，是由於上呼吸道的軟組織於睡眠時放鬆，令呼吸道收窄，導致氣流震動形成鳴聲，阻塞情況愈嚴重鼻鼾聲即愈大。要治療阻塞性睡眠窒息症或鼻鼾，除控制體重外，以往多讓患者配戴特別訂造的牙膠，使患者下顎移前，以擴闊上呼吸道。較嚴重的可用「持續正壓通氣睡眠機」（CPAP），以氣壓固定及打通上呼吸道，以減少阻塞情況。



按病況選擇手術



引致呼吸道阻塞的部位，主要是鼻、下嚥及顎咽，不同位置出現阻塞，則需要選擇針對不同部位的手術去處理。例如針對鼻部的鼻中膈成形術、鼻甲骨切除術；針對下嚥的舌頭前置術、射頻舌根切除術，以及針對顎咽部位的懸壅垂切除術和電灼顎咽軟化術等，種類繁多。



新興「顎骨呼吸道拉提手術」也是針對顎咽部位出現塌陷問題的術式，利用臉部顎骨的前移讓呼吸道拉提，使整段塌陷的呼吸道側咽壁肌肉拉緊，讓呼吸道變更寬敞，睡眠時不塌陷，保持睡眠時呼吸道的穩定來減少阻塞。這手術由美國史丹福大學醫學院教授始創，屬於外科手術，在口腔內動刀來改變上顎骨位置。透過微調上顎骨位置，能助口腔空間撐大，並使鬆弛的呼吸道回復平滑，有助減少氣管阻塞情況，此手術已獲證實能治瘉重度睡眠呼吸中止症。



兒童個案盡早檢查



兒童發育完成前，較易出現鼻鼾問題，實際情況是近一成的幼兒會間斷出現鼻鼾。其成因未必與睡眠窒息症有關，但如果鼻鼾持續出現，或者影響到睡眠質素，就要立即求醫進行檢查及治療。



如不幸拖延治療，兒童有可能由於腦部出現間歇缺氧，而影響發育，最終引發學習困難、缺乏專注力、生長緩慢，甚至心肺功能出現問題。由於部份症狀與過度活躍症類似，為了避免誤診，更應及早進行檢查確診和治療。建議應進行「晚間睡眠測試」，通過儀器觀察兒童的呼吸、腦電波、心電圖和血氧飽和量等狀況，再由專家診斷是否患上兒童睡眠窒息症和嚴重程度。治療方面，一般都會因應情況而選擇相應的治療方案。對於情況輕微的病童，或未必需要進行手術，可嘗試循序漸進，先從生活習慣、戴牙膠等做起，無效才考慮使用其他方法如呼吸機，以及作手術治療。