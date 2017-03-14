﻿南亞幫起尾注 事主保不失 294萬搶篋案 GPS助擒賊

紅磡發生「搶篋」劫案，幸事主機警，篋內藏有手機並啟動GPS系統，幸保不失！一名印度裔男子昨早收取手機訂貨款項後，攜兩個裝載美元和歐羅、折合約二百九十四萬港元的手拖篋，返回住所時突遭五名持刀棍的南亞賊伏擊，他被毆傷，兩篋亦被搶走。賊人登上一輛七人車逃去。警方憑事主篋內的手機訊號，追蹤至大角咀，拘捕兩名疑犯，起回兩個失篋，當中並無損失。警方發現其中一名被捕巴基斯坦男子為訂貨付款人。



印度裔事主Kumar，三十四歲，從事買賣手機，於旺角設有辦公室，他居於民裕街三十一號隆基大廈一單位。昨晨近八時，事主在住所附近接收買家交來貨款，以一個紅色及一個銀色拖篋分別盛載三十二點五萬美元及五萬歐羅（折合約二百九十四萬港元），返回民裕街住所，至隆基大樓門口時，五名南亞漢撲出，部份人手持約兩呎長刀及鐵棍，向事主施襲，繼而搶走兩篋，得手後跳上一輛接應七人車逃去。



載款行李篋藏有手機



警方接報後派出大批軍裝及重案組探員到場調查，事主輕傷拒絕送院，並指在兩篋內放置了開啟GPS系統的手機。警方追查手機訊號，發現賊人乘車經油麻地、尖沙咀至大角咀。



五南亞裔行劫兩被捕



警員追蹤至洋松街近松樹街發現賊車，四名匪徒見警員追至，跳車四散而逃，警員窮追不捨至旺角廣東道近弼街，將其中一名印度男子Singh（二十五歲）截停拘捕。據悉他是酷刑聲請人士，持「行街紙」留港。



付貨款事主 涉案落網



警方再跟蹤手機訊號，在洋松街十六號一幢唐樓門口尋獲一個紅色篋，再登樓搜索後，在該唐樓六至七樓梯間尋獲另一個銀色篋，疑賊人知事敗棄下。經事主開啟兩篋點算，證實沒有損失。



警方封鎖整幢大廈搜查，所有進出者要接受搜身。警方又追尋至旺角雅蘭里，疑歹徒匿藏於工廠大廈內，惟未有發現。探員其後掩至土瓜灣，再拘捕一名涉案三十八歲南亞漢，他正是向受害人付款的訂貨者。警方懷疑有人設局行劫。至中午約十二時半，涉案七人車大埔山塘村對開被人縱火燒毀，警方到場時，劫匪已逃去。警方相信賊車當時掛假牌。