﻿設「主場」自由質詢 特首論壇 今晚交鋒

由七大電子傳媒合辦的特首選舉論壇，將於今晚八時舉行，三名候選人首次同場互相質詢。上屆特首選舉中，兩名候選人唐英年及梁振英在論壇互設「主場」交鋒，今次論壇規則一如上屆，三名候選人輪流有一至兩分鐘的「主場時間」，其間可以向對手自由質詢，料三人唇槍舌劍，將火花四起。



上屆特首選舉，由電子傳媒聯合舉辦的選舉論壇備受注視。今屆七大電子傳媒包括有線電視、商業電台、新城電台、now TV、鳳凰衛視、香港電台及無線電視新聞部將於今晚八至十時現場直播論壇。近日三名候選人出席由不同界別舉辦的論壇，均輪流發言及回應提問，未有互相對質，故今晚選舉論壇是三人首次正面交鋒。



「主場」決定對手加入



今次選舉論壇模式與上屆相若，分四部份，先由三名候選人輪流作開場發言，其後有記者及觀眾提問時間、自由辯論時間，最後三名候選人輪流總結。



焦點環節的自由辯論，如上屆相若，分為四節，三名候選人各有一至兩分鐘的「主場時間」，期間可向任何一名候選人自由發言，對手可以舉手示意發言，由主場一方決定是否容許對手加入發言。



「問題小組」先審閱提問



在記者及觀眾提問時間，約有五至六節，主辦單位早前委託中大及嶺大隨機抽出二百名市民出席論壇，亦在當中隨機抽出十多名觀眾可向候選人提問，每人限時十五秒，問題約六十字；記者提問方面，則屬七大電子傳媒的記者，由主辦單位以抽籤方式抽出問題。主辦單位設有「問題小組」事前負責篩選問題，限定問題需屬政治及民生，不可有人身攻擊、誹謗及污言穢語。



主持方面，今屆論壇由無線電視主播吳璟儶及有線電視主播王春媚主持，是歷屆最年輕的主持組合。除了今晚論壇外，周日（十九日）亦有由一千一百多名選委舉辦的論壇，三人已答應出席，屆時候選人將向選委闡述政綱，並需回答選委提問，以及公眾預先以電郵向主辦單位提交的提問。此外，法律界亦將於下周三（二十二日）舉辦論壇。