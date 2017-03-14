﻿學會電話民調 四成人支持林鄭

選委會委員將於本月二十六日投票選出新一屆特首，各候選人施展渾身解數，爭取更高民望。



建制背景的香港研究學會在本月六至十二日，以隨機電話訪問了一千三百六十五人，問及「如果明天是特首選舉，你最支持哪位候選人」，其中四成人表示支持林鄭月娥，三成七人支持曾俊華，一成二人支持胡國興，結果顯示林鄭領先。



然而，民主黨前立法會議員李華明有份參與的智庫組織 「未來@香港」，亦委託嶺南大於本月一至七日以問卷調查方式訪問逾一千零一十四名市民，結果發現約四成三人支持曾俊華，約兩成七人支持林鄭，約一成二支持胡國興，約一成四人表明不投任何人或無意見，結果與香港研究學會相反。