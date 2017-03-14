﻿杜琪峯拍片撐鬍鬚

兩名候選人昨天在網上拉票，林鄭月娥社交網站上載到訪中西區的短片，她指中區警署群非常有歷史價值，是政府保育中環八個項目中，最具規模的一個。曾俊華則在網上「競猜支持者」，下午開估是杜琪峯（見圖），並上載其支持短片。杜指，指曾「不像官員」，很容易聊天，對群眾及市民有很大觸覺，就算別人向曾擲雞蛋，曾不說傷害對方說話，不會撩事鬥非，未來香港需要休養生息，他對曾有信心。