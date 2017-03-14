﻿南亞賊扮顧客偷萬元金戒指

元朗一間金行昨日被獨行南亞賊扮客人光顧搶劫。賊人向女職員聲稱選購金戒指，當他戴上職員給他試戴的一隻價值一萬一千元金戒指後，賊人即奪門逃去。



現場為青山公路八十七號地下一間珠寶金行，昨午二時許，一名身高約六呎，穿藍灰色上衣及戴太陽眼鏡南亞漢進入金行，向一名四十七歲姓胡女職員聲稱要選購金戒指。職員不虞有詐，在飾櫃中取出一隻價值約一萬一千元金戒指讓他試戴。



不料，南亞漢戴上手後未付款即拔足奪門逃去，職員追出時賊人已逃去無蹤。警員到場兜截，但無發現。警員事後翻看閉路電視及追緝賊人歸案。