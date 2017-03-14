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﻿閣麟街磚石 部份獲原址保留

2017-03-14 列印
　　市建局就保育中環閣麟街磚石構件提出新方案，考慮原址保留約二十米的磚石構件，其餘部份拆卸後會在附近劃設的歷史展示空間重置，展現昔日唐樓群的居住環境及地段模樣。

　　市建局規劃及設計總經理區俊豪昨表示，閣麟街現有全長約三十四米的磚石結構，昔日屬於五個地段，在新的保育方案下，當中約二十米的磚石結構可望原址保留，佔比例超過一半。部份磚石結構拆卸後，原地將劃設為闊十五呎（約四點五米）的通道及一個歷史展示空間。獲原址保留的磚石結構維持擋土牆的功能，符合可持續發展的保育思維。

　　市建局將研究磚石結構的穩定和安全程度，探討新方案的可行性，預計需時半年。
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